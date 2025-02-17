Зеленский озвучил, признает ли Украина переговоры в Саудовской Аравии

По словам президента, "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результата".

Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии, не будет участвовать в них и не будет признавать какие-либо договоренности о себе без своего участия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава государства прокомментировал вопросы переговоров в Саудовской Аравии между представителями России и США.

"Украина не будет принимать (участия – ред.). Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины (как такие – ред.), что не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", – подчеркнул Зелен.

По его мнению, в этих переговорах есть двусторонний трек, "и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы".

Президент добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали публично говорить".

Зеленский также сказал, что его запланированный на 18 февраля официальный визит в Саудовскую Аравию "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

Президент Украины поинтересуется о переговорах у наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

Глава государства также сообщил, что задаст вопрос о снижении цен на нефть. Зеленский считает, что это может сделать президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому может удасться снизить цены. Считаю, что самый больший ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", – добавил украинский президент.

Напомним, накануне Politico сообщило, что чиновники США направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями России о завершении войны в Украине. Украинская сторона участия в переговорах брать не будет.