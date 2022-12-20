Зеленский озвучил список оружия, которое необходимо Украине

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы мировая поддержка, — в том числе оружием, не уменьшилась в следующем году.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ для ускорения окончания войны нужны поставки нового оружия.

Об этом он рассказал в ежедневном видеообращении к украинскому народу.

В частности, он отметил, что обратился к лидерам десяти государств Северной Европы, объединенным в The Joint Expeditionary Force. Это формат сотрудничества, инициированный Великобританией. В него входят страны Балтии, Финляндия, страны Скандинавии, Нидерланды, Исландия и собственно Соединенное Королевство.

«Мое обращение было сегодня очень конкретным. Оружие, снаряды, новые оборонные возможности... Все то, что позволит нам ускорить окончание этой войны. Благодарю участников саммита за то, что мы сегодня были услышаны – ожидаем новых решений по поставкам нового оружия.

Ключевая задача всех нас сейчас – и моя задача, и каждого нашего дипломата и должностного лица – чтобы мировая поддержка Украины в следующем году не только сохранялась на таком же уровне, как в этом году, а чтобы увеличилась. Именно по тем показателям, которые необходимы для усиления наших оборонных операций», – пояснил Зеленский.

Он добавил, что нужно больше орудий, снарядов, современных танков, которые пока еще не поставляются Украине, более дальнобойные системы залпового огня, современная и действительно эффективная ПВО и т.д.

«Пожалуйста, если ваше мнение звучит в средствах массовой информации, если вы поддерживаете государство в экспертном поле, вы тоже можете помочь получить все, в чем нуждаются наши силы обороны», — призвал президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что главное – говорить от Украины единым голосом и защищать общий интерес: все для победы Украины, все для помощи нашей защите.

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Как мир поддерживает Украину

Литовский министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал западные страны предоставить ВСУ современное оружие. Он убежден, что это позволит украинским военным продвинуться дальше.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев пытается сорвать западную поддержку Украины. Кремль пытается ослабить поддержку западной поддержки для Украины и для этого пугает мир эскалацией войны.

Также Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против РФ. Девятый пакет ограничений по Москве относится к технике, финансам и средствам массовой пропаганды России.

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