Зеленский озвучил "справедливое решение" по вопросу территорий Донбасса

Флаг / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможного создания демилитаризованной или свободной экономической зоны в Донецкой области остается неопределенным и содержит много рисков для Украины.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналистов о позиции Киева относительно будущего Донбасса и обсуждений с международными партнерами.

Зеленский подчеркнул, что на сегодня Украина исходит из принципа сохранения текущих позиций на фронте.

«Я считаю, что на сегодня справедливым и возможным вариантом является позиция — стоим там, где стоим», — отметил президент.

По его словам, идеи относительно референдума или особых форматов управления Донбассом пока остаются теоретическими и не имеют практического наполнения.

Президент также заявил, что Россия негативно относится к любым инициативам, которые не предусматривают полного выхода украинских сил из региона.

«На наши сигналы по этому вопросу россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса, или они его все равно оккупируют», — сказал Зеленский.

Глава государства обратил внимание на значительное количество дезинформации со стороны РФ, в частности относительно ситуации на фронте.

«Они заявляли, что оккупировали Купянск, что мы в окружении. Я недавно был в Купянске и показал, кто реально контролирует этот город», — отметил он.

Зеленский сообщил, что во время общения с представителями США предостерегал их от слепого доверия к заявлениям российской стороны.

«Я давал сигналы нашим коллегам из США, что не надо верить всему, что говорит Россия», — сказал президент.

По его словам, Москва пытается достичь контроля над востоком Украины не только военным, но и политико-дипломатическим путем.

В то же время глава государства критически оценил предложения, по которым украинские войска должны отойти, а российские силы — остаться на занятых позициях.

«Если украинские войска отходят на 5-10 километров, то почему российские войска не должны отходить вглубь оккупированных территорий на такое же расстояние?» — подчеркнул он.

Он подытожил, что вопрос возможных буферных, демилитаризованных или экономических зон на Донбассе остается открытым.

«Это очень сенсативный и очень горячий вопрос, в котором пока нет ответов», — резюмировал Зеленский.

