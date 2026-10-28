Зеленский озвучил три сценария гарантий безопасности для Украины и назвал ключевое условие

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины и ее послевоенному восстановлению. Такие обсуждения без европейских партнеров невозможны.

Об этом украинский лидер высказался в ходе общения с журналистами 27 октября, сообщили корреспонденты ТСН.

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Украина обсуждает несколько возможных форматов гарантий безопасности. По его словам, «в каком-то Европа есть, и в каком-то Европы нет».

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«Первый формат — это двусторонние гарантии безопасности США для Украины. Здесь речь идет о системе гарантий, подобных статье 5 НАТО. Второй формат — Коалиция желающих с поддержкой от Америки. Этот формат не может быть обсужден без Европы. Третий вариант — это НАТО, который также нельзя обсуждать без Европы, которая является частью Альянса», — сказал Зеленский.

Отдельной темой переговоров является возобновление Украины после войны. Зеленский подчеркнул, что для этого требуются не только финансовые ресурсы, но и участие европейских лидеров и бизнеса. В частности, Киев рассчитывает на масштабную программу восстановления, условно сравнимую с «планом Маршалла».

Сейчас Европа финансирует оружие для Украины и наш бюджет. Также мы рассчитываем на бюджет, на ЕС и на лидеров, на их бизнес, который будет приезжать в Украину и помогать восстановлению Украины», — отметил глава государства.

Президент уточнил, что обсуждать общие принципы завершения войны посредством США можно и без участия Европы. Однако есть вещи, предполагающие привлечение европейских партнеров.

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«О концептуальных вещах мы можем говорить с „русскими“ по медиациям Америки, но если мы переходим к формату гарантий безопасности и там будет утверждено, что гарантии безопасности такие, где нам нужна Европа, то она должна присутствовать в обсуждении гарантий», — заявил Зеленский.

Напомним, 27 октября диктатор России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Владимир Зеленский подчеркнул, что положительно относится к такой инициативе. По его словам, Европа выходит на Путина напрямую. и это позволит получать информацию не только через США, но и в Москве — непосредственно слышать позицию европейских государств.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что Путин пытается навязать собственное видение международного порядка и перераспределить сферы влияния под предлогом «гарантий безопасности». В частности, так называемое «дизельное соглашение» четко показало, что дальнейшее развитие событий может пойти по разным сценариям, которые сейчас сложно предсказать.

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