Зеленский озвучил условия для переговоров: что требует от РФ

По словам Зеленского, возвращение войск РФ на линии столкновения по состоянию на 23 февраля 2022 г. было бы "справедливой возможностью начать диалог".

Российские войска должны отойти на линии столкновения, которая была до начала полномасштабного вторжения. Это станет справедливой возможностью вступить в переговоры о завершении войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg на полях экономического форума в Давосе.

"Переговоры (с РФ – Ред.) могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос, с кем в это время будет Украина. Если она будет не сама, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми. А справедливыми – это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. И это была бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному", – сказал он.

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Глава государства признает, что эта справедливость зависит от новой администрации Трампа, Евросоюза, стран Глобального Юга. "Вопрос в том, будет ли Украина одна или Украина будет с союзниками, а Россия будет одна. Вот что такое справедливая победа", — отметил президент.

Зеленский предупреждает, что без долгосрочных обязательств со стороны западных союзников Путин использует прекращение огня как возможность перевооружиться, прежде чем начать новое наступление.

Для Украины ключом любого соглашения будут гарантии безопасности со стороны США и Европы, которых должно быть достаточно, чтобы сдержать Кремль от повторного вторжения. Зеленский отметил, что хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем общаться непосредственно с Путиным.

Напомним, что 22 января Дональд Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины и пригрозил санкциями.

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