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Зеленский перед встречей с Трампом прокомментировал свое настроение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед встречей с Дональдом Трампом настроение всегда должно быть боевым. Переговоры пройдут 8 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом настроен на работу и решительный диалог.
Об этом глава государства сказал журналистам на полях саммита НАТО в Анкаре, передает «Интерфакс-Украина».
В ответ на вопрос о своем настроении перед запланированной встречей с американским лидером Зеленский ответил однозначно.
«Нормальное, рабочее, боевое. Перед президентом Трампом всегда должно быть боевое», — отметил Зеленский.
Переговоры Зеленского и Трампа
Ожидается, что переговоры президентов Украины и США пройдут 8 июля. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что одним из ключевых вопросов встречи станет усиление противовоздушной обороны Украины.
Между тем, Дональд Трамп рассказал, что накануне провел «очень долгий и очень хороший» телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а после этого пообщался с Зеленским.
«Я думаю, что они оба хотят сделки. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что из этого должно выйти», — сказал Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.
Отметим, что переговоры Зеленского и Трампа состоятся на фоне активных дипломатических контактов по поддержке Украины и дальнейшим шагам по усилению ее обороноспособности.