Зеленский передал Байдену награду от украинского командира батареи HIMARS (видео)

Президент США сказал, что ценит это и пришлет бойцу ВСУ командную монету США.

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду и письмо от воюющего в Бахмуте украинского военного.

Об этом свидетельствует видео со встречи лидеров государств.

Заметим, что это медаль командира батареи HIMARS Павла.

Также читайте Во время визита в США Зеленский будет просить ракеты ATACMS и беспилотники Gray Eagle — Politico

Так, Зеленский сказал Байдену, что накануне побывал в Бахмуте Донецкой области. Там украинский капитан попросил президента передать свою собственную медаль американскому лидеру.

"Один парень, который действительно, действительно герой, настоящий капитан, и он попросил меня передать его награду, и он попросил меня передать его награду президенту Байдену. Он очень храбрый, и он сказал отдать ее (награду – ред.) очень храброму президенту. И я хочу отдать вам, это крест за военные заслуги", – сказал Зеленский.

Байден поблагодарил и сказал, что вместо этого пришлет украинскому капитану командную монету США.

"Незаслуженно, но очень ценю, спасибо", – сказал американский лидер.

"Ну, у нас здесь есть традиция, и я отдам ее ему. Мой сын, воевавший в Ираке, у них есть то, что они называют командной монетой. Вы видели те монеты, которые мы получаем на поле боя? Я позабочусь о том, чтобы он получил одну из них. Спасибо", – добавил президент США.

Напомним, Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон, где встретился с Байденом. Источники в США сообщали, что стороны будут обсуждать ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Украины. Речь идет о предоставлении оружия, тренировке бойцов ВСУ и санкциях против России. Кроме того, президент Украины примет участие в объединенном заседании обеих палат американского Конгресса.

Незадолго до прибытия Зеленского в США там объявили о предоставлении Украины нового пакета военной помощи, в который вошел ЗРК Patriot и еще немало вооружения и техники.

Зеленский уже в США!

Читайте также: