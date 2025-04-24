Зеленский передал президенту ЮАР список 400 похищенных украинских детей

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту ЮАР список 400 украинских детей, которые в настоящее время против их воли находятся в РФ.

Об этом сообщил президент во время совместной конференции с лидером ЮАР.

«К сожалению, в результате мы имеем эту страшную проблему. Россияне угнали в Украине на оккупированной территории десятки тысяч детей. Мы должны вернуть всех. Так же как тысячи пленных, военных и гражданских, годами содержащихся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции по возвращению украинских детей. Я надеюсь, что президент ЮАР поможет нам их вернуть», — отметил президент Украины.

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Напомним, по официальным данным Украины, за время войны в России и на оккупированных территориях оказалось более 20 тысяч украинских детей. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предполагал, что всего Россия незаконно увезла из Украины около 150 тысяч детей.

Уполномоченная ВР по правам ребенка Дарья Герасимчук называет цифру в «несколько сотен тысяч детей, то есть где-то 200-300 тысяч».

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест Путина и Львово-Беловой. Их подозревают в совершении военных преступлений — насильственных депортаций и перемещении населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.

Напомним, в конце ноября из Мариуполя и южных регионов Украины удалось вернуть еще троих детей. Три семьи смогли забрать своих детей домой благодаря инициативе президента.