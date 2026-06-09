Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл неожиданные детали разговора с олигархом Романом Абрамовичем. В частности, по Донбассу.

Об этом украинский президент заявил в интервью The Guardian.

Во время встречи с российским олигархом Романом Абрамовичем, который тайно поездил в Киев в мае, Зеленский заявил, что вопрос Донбасса закрыт. Ведь Украина никогда не откажется от этого региона, как желает Москва.

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«Я думаю, что вокруг Путина есть разные люди. Половина из них желает продолжать эту войну. Половина хочет ее остановить. И я думаю, что люди из бизнеса понимают, что экономика России находится в ужасающем состоянии. Она очень близка к коллапсу», — подчеркнул президент, что в окружении «фюрера» Владимира Путина назревает конфликт.

Встреча Зеленского с Абрамовичем — что известно

На днях Владимир Зеленский подтвердил, что действительно в Киеве встречалась с российским олигархом Романом Абрамовичем. По словам президента, Абрамович хочет понять, что мы готовы сделать, когда дело доходит до мирных переговоров. «Ключевым сообщением» якобы был именно Донбасс. Однако, подчеркнул глава государства, все компромиссы он готов обсуждать только после прекращения огня.

Кроме того, Зеленский сообщил, что миллиарды Романа Абрамовича могут пойти на украинскую ПВО. Речь идет о 2,4 млрд фунтов стерлингов от продаж футбольного клуба «Челси».

Дата публикации 22:10, 07.06.26 Количество просмотров 32 Путин в шоке! Венгрия его бросила! А здесь и Армения убегает от Кремля в НАТО!

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