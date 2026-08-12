Зеленский передал США предложения о мире: что Украина предложила американцам

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США свои предложения по плану прекращения войны с Россией. В то же время, он предположил, что Москва может использовать будущие выборы в качестве повода для объявления новой волны мобилизации.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении, сообщает Reuters.

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Заметим, что заявление Зеленского прозвучало на фоне длительного застоя в мирных переговорах, фактически зашедших в тупик после начала конфликта с Ираном. В то же время в Киеве и Москве предполагают, что в ближайшее время американские представители могут посетить обе страны.

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«Мы передали наши предложения американской стороне. Соединенные Штаты могут помочь укрепить нашу оборону, прежде всего посредством противовоздушной обороны, и оказывать давление на Россию, чтобы ее планы были другими — готовиться к завершению войны, а не продолжать ее», — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что у украинской разведки есть доказательства подготовки РФ к новой волне мобилизации. По его словам, Москва может использовать сентябрьские «псевдовыборы» в Госдуму как повод для объявления призыва, чтобы увеличить численность своих войск.

«Они готовятся к мобилизации осенью сразу после имитации парламентских выборов. После так называемых выборов, он (Путин — Ред.) планирует дополнительную скорую мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, а также такое же количество в следующем году», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, призыв будет производиться в дополнение к набору персонала путем заключения контрактов с военнослужащими.

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Напомним, перед выборами Кремль пошел на отчаянный шаг. Верховный суд отстранил оппозиционную партию «Яблоко» от участия в выборах в Государственную думу. Аналитики ISW считают, что, вероятно, таким решением российские власти пытаются лишить избирателей возможности проголосовать за политическую силу с открытой антивоенной позицией.

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