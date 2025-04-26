Зеленский передал Трампу "важный сигнал" в Ватикане: политолог объяснил, о чем идет речь

Зеленский сообщил Трампу, какие последствия будут иметь договоренности с РФ за спиной Украины / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Риме в день похорон Папы Римского, 26 апреля, объяснил президенту США, какие риски несут договоренности с Россией, достигнутые за спиной Украины.

Об этом рассказал кандидат политических наук, руководитель «Международной ассоциации малых общин» Алексей Буряченко в эфире «Киев 24».

«Мы должны здесь хладнокровно расценивать ситуацию. Трамп заинтересован прямо-таки в том, чтобы Путин не возобновил боевые действия еще раз. Потому что такие возобновления боевых действий после достижения перемирия, это, прежде всего, очень серьезный репутационный удар по самому Трампу», — отметил Буряченко.

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Он считает, что Трамп транслирует «совершенно реальные вещи» и наконец осознает, что Путин «водит его за нос».

«Поэтому американская делегация инициировала встречу в Париже уже в совершенно новом формате, приобщая страны коалиции желающих, чтобы усилиться как раз в ведении дальнейшего диалога с российской стороной. Потому что они поняли, что все те встречи, которые были до этого — в Джидде, Эр-Рияде, Стамбуле, Вашингтоне, Москве, Санкт-Петербурге — не имеют для Трампа артикулированного политического результата, что и означает автоматически, что Путин водит его за нос», — добавил политолог.

Буряченко убежден, что сегодняшний 15-минутный разговор Зеленского с Трампом позволил нашему президенту не просто высказать позицию Украины, но и показать ему риски достижения договоренностей с РФ без Украины и последствия невыполнения Россией этих договоренностей.

По мнению политолога, это стало важным сигналом для Америки по поводу развития событий в Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Зеленским заявил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, а президенту РФ Владимиру Путину нужно доказать, что он действительно хочет мира.