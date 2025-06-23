Зеленский передаст Британии перечень российских предприятий, задействованных в производстве "Орешника"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время встречи с премьер-министром Великобритании / © Владимир Зеленский

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Украина передаст Великобритании перечень российских предприятий, которые вовлечены в производство оружия для террора, в частности комплекса «Орешник». Это поможет усилить санкции против России и сделать невозможным масштабирование ее военного производства.

Об этом во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодаря нашей совместной работе тысячи жизней украинцев спасены от российских ударов. Сегодня главная задача — остановить российский террор и заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны», — отметил Зеленский.

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Президент очертил три ключевых направления дальнейшей работы:

Максимальная политическая и дипломатическая координация.

Развитие совместных оборонных проектов и производства оружия, увеличение инвестиций в это направление.

Усиление санкций против России, которые должны реально сделать невозможным масштабирование российского производства вооружений.

«Мы передадим нашим партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве „Орешника“ и других средств, которые Россия использует для террора. Все компании и физические лица, причастные к этому, должны быть заблокированы по крайней мере в ключевых юрисдикциях мира», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что большинство компаний, которые сейчас участвуют в производстве «Орешника», не находятся под санкциями, и это будет исправлено.

«Взаимодействие с российскими производителями оружия — это преступление против мира, и именно так это нужно трактовать», — добавил президент.

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Напомним, ранее мы писали о том, что помощник президента РФ Владимира Путина, глава российской делегации на переговорах по завершению войны Владимир Мединский заявил, что граждане России требуют ударить «Орешником» по Украине.