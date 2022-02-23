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Зеленский переговорил с Макроном и Рютте: чем могут помочь Франция и Нидерланды

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Зеленский переговорил с Макроном и Рютте: чем могут помочь Франция и Нидерланды

Associated Press

Франция и Нидерланды окажут Украине оборонную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с руководством Франции и Нидерландов. Главные темы переговоров – ситуация с российской агрессией против Украины, введение санкций и помощь.

"В продолжение диалога с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете Евросоюза за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена", - говорится в сообщении Зеленского в твиттере.

Президент также провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Главные темы – безопасность Украины и Европы, дополнительные санкции против РФ, совместная борьба с кибератаками. Строим коалицию вместе с партнерами. Благодарен Нидерландам за конкретную оборонную помощь, оказанную Украине", — отметил Зеленский.

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