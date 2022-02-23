Зеленский переговорил с Макроном и Рютте: чем могут помочь Франция и Нидерланды

Франция и Нидерланды окажут Украине оборонную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с руководством Франции и Нидерландов. Главные темы переговоров – ситуация с российской агрессией против Украины, введение санкций и помощь.
"В продолжение диалога с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете Евросоюза за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена", - говорится в сообщении Зеленского в твиттере.
Президент также провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Главные темы – безопасность Украины и Европы, дополнительные санкции против РФ, совместная борьба с кибератаками. Строим коалицию вместе с партнерами. Благодарен Нидерландам за конкретную оборонную помощь, оказанную Украине", — отметил Зеленский.
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и на Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.