"Зеленский перехитрил Путина": дипломат сказал, почему глава Кремля избегает встреч

Путин боится встречаться с Зеленским, а Трамп боится противостояния с Путиным / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин предпочитает вести переговоры с «дураками», которыми может манипулировать С Зеленским это не удается, поэтому диктатор под разными предлогами отказывается от встречи лицом к лицу с президентом Украины.

Такое мнение высказал шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд в социальной сети X.

«Путин встречался с Зеленским только один раз — на Нормандских переговорах в Париже в декабре 2019 года. Очевидно, Путин понял, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается видеться или даже разговаривать с ним по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Уиткофф», — написал дипломат.

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По его словам, трусы Путин и Трамп слишком предсказуемы.

«Трус Путин не решается встретиться с Зеленским. Он также не хочет прекращения огня. Трус Трамп постоянно слушается Путина. Он говорит о санкциях против России только для того, чтобы выглядеть так, будто он президент США, а не просто слуга Путина», — подчеркнул Андерс Ослунд.

Напомним, оцепление Путина пытается замаскировать его молчание о переговорах в Турции. По мнению руководителя ЦПИ, молчание кремлевского диктатора о визите в Турцию свидетельствует о его банальном психологическом страхе.