Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию: какая причина

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что переносит свой визит в Саудовскую Аравию.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Эрдоганом.

"Нас не приглашали на эту встречу. Российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Так как и для многих", — отметил Зеленский.

Глава государства заявил о переносе своего визита в Саудовскую Аравию, который должен был произойти 19 февраля, на 10 марта.

"Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто будет уезжать, кто куда собирается. Честно говоря, мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали, а мы абсолютно честные, открытые... Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии", — заявил президент.

В то же время он подчеркнул, что представителей Соединенных Штатов "ожидаем в Киеве".

Зеленский заявил, что Украина хочет гарантий безопасности от США, Европы и Турции.

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