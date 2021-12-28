Зеленский перенес заседание СНБО: новая дата и причина

По предварительной информации, заседание должно было состояться 29 декабря.
Из-за расширения перечня вопросов заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) перенесли на новую дату – 30 декабря.
Об этом сообщает аппарат СНБО.
"В связи с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания на 29 декабря.
Какие вопросы будут рассматриваться на заседании СНБО – пока неизвестно. Также не сообщается о времени проведения заседания.
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