Президент РФ Владимир Путин считает, что встречи лидеров нужны только для того, чтобы подписать уже достигнутые соглашения, а не обсуждать какие-либо вопросы. Потому личная встреча президента Зеленского с хозяином Кремля ничего не решает.

Такое мнение высказал украинский публицист и журналист Виталий Портников на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

По его словам, Путин встретится с Зеленским разве что из-за непреодолимых обстоятельств, скажем, если такая встреча будет частью диалога с Трампом.

«Зеленский имеет своеобразное представление о политике, потому что он верит, что политика — это беседы лидеров. Кстати, примерно так же к политике относится Трамп. Это особая черта политиков-популистов, которые верят не в профессионализм, а возможность каких-либо личных договоренностей», — отметил журналист.

Как отметил Портников, Путин, как и китайский лидер Си Цзиньпин, принадлежат к другой, более традиционной категории политиков.

«Делегации должны встретиться, окончательно согласовать, прийти к определенным решениям, их руководители должны позвонить своим шефам, согласовать окончательные решения, получить директивы. А когда встречаются руководители, их задача — не разговаривать о чем-то и не обсуждать, и не о чем-то дискутировать, а пожать друг другу руки и подписать уже достигнутые соглашения. Если что-то подобное не происходит, это означает бросок приехавшего на согласованную встречу», — пояснил он.

В этом контексте политический обозреватель напомнил встречу Зеленского и Путина в Париже 2019 года, когда украинский президент искренне хотел ему что-то объяснить и о чем-то с ним договориться, а Путин воспринимал его как человека, который подверг сомнению уже ранее достигнутую договоренность делегаций.

«Именно после этого было окончательно в Москве принято решение сменить власть в Украине силовым путем. Потому что с этим человеком [Владимиром Зеленским] не о чем говорить — он не очень понимает, как вообще строится политический диалог с путинской точки зрения. Это просто разные подходы, разные планеты», — подчеркнул журналист.

Виталий Портников отметил, что в Кремле не воспринимают Зеленского или другого украинского президента как главу суверенного государства, а в лучшем случае как первого секретаря компартии союзной республики, который должен знать свое место и не пытаться представить себя как равного Путину.

«Поэтому, я считаю, что Зеленский переоценивает важность встречи с Путиным. Если перед встречей с Путиным не будут достигнуты никакие окончательные договоренности относительно того, как должны развиваться события, ни в чем Зеленский Путина никогда не убедит. Даже не потому, что у него нет дара убеждения, а просто потому, что совсем другая политическая материя», — подытожил он.

Напомним, в четверг, 7 августа, Белый дом опроверг заявления Кремля о том, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным была условлена, а место ее проведения определено.

В Вашингтоне считают, что президент Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским перед личным разговором с Трампом.

Накануне, 6 августа, после визита своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Путиным.

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что В ходе встречи с Виткоффом президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в какой-то момент.