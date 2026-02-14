Зеленский пессимистически настроен на предстоящие переговоры в Швейцарии: в чем причина

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сдержанный пессимизм по поводу перспектив будущих мирных переговоров в Швейцарии. Причиной беспокойства стала неожиданная тактика российской стороны, которая в преддверии важных встреч изменила состав своей переговорной группы.

Об этом глава государства заявил во время общения с медиа на полях Мюнхенской конференции безопасности.

По словам Зеленского, ротация лидера российской группы переговорщиков — тревожный сигнал. Президент убежден, что Москва пытается использовать этот бюрократический маневр, чтобы отсрочить принятие конкретных решений или же попытаться «обнулить» предварительные договоренности.

«Неожиданность состоит в том, что россияне сменили лидера своей группы. Я думаю, что они хотят отложить принятие решения, но, возможно, я несколько пессимистично настроен в этом», — отметил украинский лидер.

В то же время Зеленский возлагает большие надежды на посредничество Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен позволить Кремлю манипулировать дипломатическим процессом.

Мы рассчитываем на американскую сторону, что мы будем продолжать и не позволим россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа. Я думаю, что это будет большая ошибка, я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом поиграть с ними», — подчеркнул президент.

Кроме организационных вопросов, Зеленский обозначил ключевые военные аспекты, которые должны быть согласованы в Швейцарии. Приоритетом остается механизм контроля за прекращением огня.

Стороны должны утвердить формат мониторинговой миссии: кто войдет в нее, какие она будет иметь полномочия и каким образом будет работать в случае реального завершения боевых действий. Без действенного инструмента контроля какие-либо договоренности о «тишине» остаются рискованными.

Сколько украинцев в русском плену

Отдельной темой переговоров станет масштабный обмен пленными. Владимир Зеленский впервые за долгое время озвучил актуальное соотношение удерживаемых лиц.

По данным президента:

В российском плену находятся около 7 тысяч украинских военных и гражданских.

Украина на данный момент содержит более 4 тысяч российских оккупантов.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что риски для Украины постоянно меняются, ведь чем дольше идет война, тем больше ресурсов получает государство-агрессор.

Глава государства обращал внимание на эволюцию российских ударных беспилотников типа «Шахед». По его словам, если раньше эти дроны имели ограниченные технические возможности, то впоследствии они стали оснащаться реактивными двигателями и системами управления в режиме реального времени.

Президент также отмечал, что затягивание войны приводит к усложнению ее характера и росту опасности, в частности, через модернизацию вооружений и изменение тактики противника. В то же время, он выражал разочарование медлительностью отдельных решений международных партнеров, отмечая, что критически важной помощи иногда приходилось ждать месяцами или годами.

Зеленский подчеркивал, что каждый день имеет значение для безопасности и достижения справедливого мира.