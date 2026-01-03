Зеленский планирует новую встречу с Трампом еще в этом месяце

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © Getty Images

В январе может состояться еще одна встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во время которой лидеры будут обсуждать подробности мирного плана.

Об этом украинский президент сообщил журналистам на брифинге.

В частности, он рассказал, что завтра начинаются переговоры с представителями генеральных штабов европейских стран, которые поддерживают Украину, относительно гарантий безопасности. Они, по словам президента, продлятся сутки или двое.

«После этого я думаю, мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января», — заявил Зеленский.

Напомним, 28 декабря во Флориде состоялась шестая за 2025 год встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. ТСН.ua подробно рассказывал об итогах последних переговоров.

После этого посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что переговоры по Украине входят в решающую фазу. По его словам, посадить за стол переговоров представителей Киева и Москвы может только президент США Дональд Трамп.