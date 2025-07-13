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Зеленский планирует смену правительства: стало известно, кто может стать премьер-министром
Президент Зеленский планирует кадровые перестановки: Юлия Свириденко может стать новым премьером.
Президент Владимир Зеленский намерен предложить должность главы правительства первой вицепремьере — министерке экономики Юлии Свириденко.
Как сообщило "Суспільне" со ссылкой на источник в окружении президента, уже завтра глава государства планирует встречу с ней для обсуждения формата нового Кабинета министров и его состава.
Нынешний премьер-министр Денис Шмигаль, по данным источника, может возглавить Министерство обороны. Этот вариант рассматривается в связи с возможным переходом нынешнего главы МО Рустема Умерова на дипломатическую службу — его планируют назначить послом Украины в США.
В то же время, на конференции по восстановлению Украины в Риме Свириденко заявила журналистам, что не получала никакого официального предложения возглавить Кабмин.
Ранее ТСН.ua сообщал, что уже на следующей неделе в Украине может смениться правительство. По информации собеседника издания, в новом составе правительства будут объединены некоторые министерства и произойдет всеобщее перераспределение полномочий.