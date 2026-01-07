- Дата публикации
Зеленский планирует встретиться с Трампом: что известно
Владимир Зеленский хочет обсудить с Дональдом Трампом гарантии безопасности более 15 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, главной темой переговоров с Трампом должен стать вопрос предоставления Украине гарантий безопасности сроком более 15 лет.
«Я думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним. Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может где-то еще. Посмотрим, какие планы у президента. И я думаю, что там я смогу получить ответ на этот вопрос», — отметил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередную сессию переговоров с представителями президента США Дональда Трампа. Будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы по базовой рамке по окончании войны.
Ранее США заявляли о близком прорыве в переговорах по гарантиям безопасности для Украины.
По данным инсайдеров, стороны приблизились к согласованию пакета из нескольких ключевых документов, определяющих формат прекращения огня и послевоенные гарантии безопасности.