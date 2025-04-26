Зеленский: Победа Путина в Украине невозможна, потому что это провал США

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский считает, что победа РФ в войне против Украины неприемлема не только для Киева, но и для всего цивилизованного мира, поскольку это станет серьезным ударом по авторитету США как глобального лидера.

Об этом Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Президент отметил, что аппетиты российского диктатора будут только расти, и если его не остановить в Украине, он попытается расширить агрессию на другие страны.

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«Мы боремся за свое существование, но для Запада — это не только наша война — это и ваши потенциальные угрозы. Почему вы должны рисковать из-за действий неадекватного лидера?» — сказал Зеленский.

Он также добавил, что в случае успеха Путина другие авторитарные лидеры, долго находящиеся у власти, также могут почувствовать вседозволенность и попытаться последовать его примеру.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным. Когда это может случиться — читайте в новости.