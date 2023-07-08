Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной помощи от США

Украинский президент убежден, что это своевременный, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США.

Об этом глава украинского государства написал в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

"Благодарны американскому народу и президенту Джозефу Байдену за решительные шаги, которые приближают Украину к победе над врагом, а демократию – к победе над диктатурой. Расширение оборонных способностей Украины даст новые инструменты для деоккупации нашей земли и приближения мира», — говорится в сообщении. .

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США вечером, 7 июля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его выделяют из запасов Министерства обороны США. Это уже 42-й пакет военной помощи для Украины. Туда войдет бронетехника и боеприпасы, в том числе кассетные.

Напомним, последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине 27 июня на общую сумму 500 миллионов долларов. В нее вошли 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, а также боеприпасы для HIMARS и Patriot.

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