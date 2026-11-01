Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за прекращение огня в Олешках: что удалось сделать

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество в достижении локального прекращения огня во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Об этом он рассказал в интервью Тони Перкинсу для программы This Week on Capitol Hill.

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По словам президента, благодаря этой договоренности в город начала поступать гуманитарная помощь, а граждане получили возможность уехать. Украинская команда вместе с американскими партнёрами доставила медицинское оборудование. Жителей желающих эвакуироваться вывозят на подконтрольную Украине территорию.

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Отдельно 31 октября Зеленский сообщил о результатах гуманитарной операции. Во время прекращения огня удалось разминировать дороги в Олешки, доставить гуманитарные грузы и вывезти людей из города и окружающей общины.

Эвакуированные уже пересекли украинскую границу на Черниговщине. Президент заверил, что им окажут необходимую помощь, и выразил надежду, что гуманитарный доступ к Олешко будет сохраняться.

«Благодарю американскую сторону и первую леди Америки Меланию Трамп за посредничество», — отметил Зеленский.

Напомним, режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии в районе Олешков был введен ночью 27 октября. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщал, что операция проходит при посредничестве и координации первой леди США.

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Добавим, что первая леди США подчеркнула, что успешная гуманитарная миссия в Олешках доказала способность людей ставить человечность выше войны, и выразила надежду на мирное будущее для последующих поколений.

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