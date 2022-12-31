Зеленский поблагодарил Шольца: в 2023-м Zeitenwende нужно завершить нашей общей победой

Президент Владимир Зеленский поблагодарил германского канцлера Олафа Шольца за военную помощь и поддержку Украины в войне с агрессорской Россией.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Зеленский отметил немецкую политику "Zeitenwende", что означает "переломный момент", в рамках которой поддержка ВСУ значительно увеличилась.

"Оружие, прибежище для более миллиона украинцев, украиноцентрическое председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Спасибо вам за "цайтенвенде", господин канцлер! В 2023 году мы должны завершить его нашей общей победой", — отметил украинский президент.

Напомним, в своем новогоднем обращении глава правительства ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину в 2023 году. По его словам, страны Евросоюза и НАТО объединились на фоне российской агрессии.

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