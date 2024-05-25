Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс США и обеих партий, а также американского народа за новый пакет военной помощи.

Об этом он сообщил в социальной сети.

В него вошли очень нужные ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и остальные виды вооружений.

"Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я собственными глазами увидел, насколько важно укрепить наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и общины. Свобода – это ценность, которой дорожат обе наши нации. Чтобы защитить ее, нам нужна мощная поддержка со стороны Соединенных Штатов и других союзников", — отметил глава украинского государства.

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Напомним, США способны быстро изменить ситуацию в Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

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