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Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Нам нужна дальнейшая мощная поддержка со стороны Соединенных Штатов – Зеленский / Фото: Associated Press

Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс США и обеих партий, а также американского народа за новый пакет военной помощи.

Об этом он сообщил в социальной сети.

В него вошли очень нужные ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и остальные виды вооружений.

"Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я собственными глазами увидел, насколько важно укрепить наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и общины. Свобода – это ценность, которой дорожат обе наши нации. Чтобы защитить ее, нам нужна мощная поддержка со стороны Соединенных Штатов и других союзников", — отметил глава украинского государства.

Напомним, США способны быстро изменить ситуацию в Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

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