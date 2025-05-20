Зеленский поблагодарил Стармера за новые санкции против России: подробности разговора

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главными темами разговора были антироссийские санкции и планы по дипломатическому урегулированию войны.

Об этом президент сообщил в своих соцсетях.

«Говорил с премьер-министром Британии Киром Стармером. Поблагодарил за новые британские санкции, помогающие принуждать Россию к миру. Только принуждение сработает. Сегодня есть санкционное решение Британии, есть также решение ЕС, и было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Европейские партнеры готовят уже и следующие шаги в столь важном давлении на Россию для прекращения войны», — написал Зеленский.

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Он добавил, что во время разговора с британским премьером обсуждали дальнейшие дипломатические шаги по пути к миру.

«Обсудили с Киром основные детали нашей дипломатической работы и возможные встречи, способные реально обеспечить прекращение огня и движение к продолжительному миру. Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом. Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и дальше в постоянном контакте — почти ежедневном», — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Запад разочарован телефонным разговором Трампа и Путина. В Европе заявили об опасности усиления российской агрессии.