Зеленский поблагодарил страны за пакеты поддержки: перечень государств, которые окажут помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакетов поддержки тоже будет больше.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

"Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Сильные решения. Дания – новый пакет на миллиард долларов: для защиты неба, артиллерия и многое другое. Норвегия – новый пакет, более 400 миллионов долларов. В частности ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки — очень весомому. Швеция — тоже новый пакет. Есть сильное заявление саммита Украина плюс Северная Европа — еще один политический снаряд, который приближает нашу победу", — отметил он.

"Визит в Аргентину – фактически перезапускаем отношения со всем регионом Латинской Америки. Спасибо, что услышал четкие слова поддержки. И, конечно, Соединенные Штаты. Сегодня я был на базе в Висбадене в Германии, там расположено командование войск США в Европе и Африке. Мощно "Там наши ребята — военные. Работают. Конечно, были встречи с партнерами, которые нас усилят. И визит в Вашингтон. Президент Байден, его команда, министр Остин, генерал Браун. Конгресс — обе палаты, обе партии. Спикер Джонсон. Я слышал" слова уважения к нашему народу, к нашей борьбе. Важные советы. Важные договоренности. Я благодарю всех за поддержку. Продолжим нашу работу. И ожидаем, что Конгресс в ближайшее время примет необходимое решение", — добавил глава украинского государства.

"Мы должны победить! Что бы ни происходило – мы работаем, сражаемся и увеличиваем силу – силу нашей прекрасной Украины. Верьте в свои силы! Слава Украине!", — резюмировал украинский президент.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Сегодня стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Между тем в Белом доме предупредили, что в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

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