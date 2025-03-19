Зеленский поблагодарил Трампа за встречу в Джидде: подробности

Зеленский подчеркнул, что США должны продолжать давление на Россию для достижения результата.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону и лично Дональда Трампа за встречу в Джидде.

Об этом глава государства рассказал на совместной с Александром Стуббом пресс-конференции.

"Отдельно хочу поблагодарить американскую сторону поблагодарить президента Трампа за встречу в жизни наших команд. И это была действительно продуктивная встреча. Хорошая встреча. Мы надеемся, что договоренности о безусловном прекращении огня будут в конце концов реализованы", – отметил президент.

Зеленский выразил надежду, что США будут продолжать давление на Россию для достижения результата.

"Мы надеемся, что Америка продолжит работать и давить на Россию так, чтобы все было реализовано, и мы рассматриваем безусловное полное прекращение огня как один из начальных шагов к миру. Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром, но обязательно нужны гарантии", – говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский окончательно ответил, может ли Украина признать оккупированные территории российскими.

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