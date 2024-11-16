Зеленский поблагодарил Японию за выделение $3 миллиардов в рамках инициативы от G7

Владимир Зеленский и Такеши Ивая договорились активизировать реализацию двустороннего соглашения о безопасности, которое было заключено 13 июня в Апулии.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Японии за выделение трех миллиардов долларов в рамках решения стран "Группы семи" по кредиту, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом глава государства сообщил по итогам встречи с новоназначенным министром иностранных дел страны Такеши Ивайей, который после формирования нового правительства совершил свой первый двусторонний визит в Украину.

Глава государства отметил, что Такеши Ивая посетил не только Киев, но и другие украинские города, в частности Бучу.

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Президент поблагодарил за последовательное поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Японии, в частности, за передачу нового пакета помощи нашему энергосектору.

"Вы были на нашей стороне с начала полномасштабного вторжения России, вы нам помогали. Мы высоко ценим ту помощь, которую правительство Японии и народ Японии предоставили Украине. Сумма почти 12 миллиардов долларов – это всеобщая поддержка Украины во время этой войны", – сказал Владимир. Зеленский.

Отдельно Президент поблагодарил за выделение 3 млрд. дол. в рамках решения G7 по кредиту на 50 млрд долл., погашаемому за счет доходов от замороженных российских активов.

Президент отметил тесные отношения между Украиной и Японией, а также выразил надежду на то, что диалог на столь же высоком уровне продолжится и с новым премьер-министром Японии Шигером Ишибой.

"В свете того, что происходит с вмешательством в войну России против Украины северокорейских военных, важно обсудить, как предотвратить увеличение эскалации со стороны России, уже вместе с Северной Кореей", – сказал он.

Владимир Зеленский и Такеши Ивая договорились активизировать реализацию двустороннего соглашения о безопасности, которое было заключено 13 июня в Апулии.

Такеши Ивая отметил, что приехал в Украину, чтобы засвидетельствовать постоянную позицию: Япония есть и будет вместе с Украиной. Отдельно он подчеркнул, что поддерживает укрепление двусторонних отношений между странами ради безопасности.

Среди других тем переговоров – поддержание Формулы мира со стороны Японии и ее дальнейшее лидерство в имплементации пункта ядерной безопасности, расширения экономического и гуманитарного сотрудничества, продолжения и усиления санкций против России.

Владимир Зеленский также передал главе японского правительства приглашение посетить Украину.

Глава японского МИД прибыл в Украину с необъявленным визитом

Напомним, лидеры G7 сделали заявление в поддержку Украины.

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