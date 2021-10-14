Зеленский побывал на передовой и вручил украинским защитникам подарки (фото)

Зеленский побывал на передовой и вручил украинским защитникам подарки (фото)

Президент пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы.

Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба президента.

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Отмечается, что глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения протидронового ружья.

Также Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими, осмотрел условия несения службы и вручил украинским защитникам ценные подарки.

"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" — сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский посмотрел рисунки, которые дети присылали нашим защитникам на фронт.

Напомним:

Утром 14 октября президент принял участие в церемонии памяти погибших за Украину , состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве. Затем полетел в Запорожье, где также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины и церемонии принесения торжественной клятвы военного лицеиста, которые прошли на острове Хортица.

где также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины и церемонии принесения торжественной клятвы военного лицеиста, которые прошли на острове Хортица. А уже под вечер прибыл на Донбасс. Кроме поездки на передовую, в Мариуполе президент принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню защитников и защитниц Украины.

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