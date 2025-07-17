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Зеленский подал кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра: документ
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.
В ВРУ поступило представление президента Украины Владимир Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.
Об этом народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил в социальных сетях.
Утром Комитет по вопросам государственной власти рассмотрит его.
Напомним, 14 июля президент Украины предложил Свириденко стать премьер-министристкой и заявил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.
После этого Свириденко назвала приоритетные задачи для будущего состава Кабмина. Среди них – экономика, социальная сфера и обеспечение армии.
К слову, как информировал народный депутат Ярослав Железняк, Федоров может стать первым вице-премьер-министром вместо Свириденко и продолжать возглавлять одновременно Минцифры.