Зеленский подал кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра: документ

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

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В ВРУ поступило представление президента Украины Владимир Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил в социальных сетях.

Утром Комитет по вопросам государственной власти рассмотрит его.

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© Олександр Качура

Напомним, 14 июля президент Украины предложил Свириденко стать премьер-министристкой и заявил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

После этого Свириденко назвала приоритетные задачи для будущего состава Кабмина. Среди них – экономика, социальная сфера и обеспечение армии.

К слову, как информировал народный депутат Ярослав Железняк, Федоров может стать первым вице-премьер-министром вместо Свириденко и продолжать возглавлять одновременно Минцифры.