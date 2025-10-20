Зеленский подал в ВР законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

«Как и говорил, сегодня Президент внес два закона: о военном положении и мобилизации на еще 90 дней с 05 ноября. Далее их рассмотрение в Комитете обороны и завтра одобрение в зале Рады», — написал он.

Реклама

Законопроекты №14129 и №14128 появились на сайте Рады утром 20 октября.

По его словам, в текущем созыве это будет уже 17-е голосование за эти вопросы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины готовится 21 октября в очередной раз продлить срок действия военного положения и мобилизации