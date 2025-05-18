Зеленский подарил Папе Льву XIV особую икону (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV / © Владимир Зеленский

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Во время встречи с Папой Римским Львом XIV президент Украины Владимир Зеленский подарил главе Католической церкви икону, написанную на фрагменте ящика из-под снарядов.

Об этом сообщил украинский президент в своем официальном Telegram-канале, опубликовав фото подарка.

«Для многих народов образ матери с ребенком — это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону — „Божья Матерь с младенцем“, написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма», — написал он.

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Икона «Божья Матерь с младенцем», написанная на фрагменте ящика из-под снарядов / © Владимир Зеленский

По словам Зеленского, эта икона — об украинских детях, которых во время войны специально похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине.

«Мы молимся за жизнь всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все — и дети, и украинские пленные — вернулись домой», — добавил украинский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения инаугурационной мессы, которая состоялась в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане.