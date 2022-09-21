Зеленский подчеркнул лидерство украинцев, помогающих другим даже в тяжелейших обстоятельствах

Об этом говорится в традиционном ночном обращении главы государства.

Это заседание прошло на полях дежурной Генассамблеи ООН.

«Тематика продовольственной безопасности для нашего государства стратегически важна. Это то, в чем мы имеем – и должны сохранить – глобальную роль. Это то, что дает нам экономическую силу и укрепляет наше нравственное лидерство. Лидерство народа, который помогает другим даже тогда, когда сам находится в тяжелых обстоятельствах».

По его словам, Украина принимает участие в реализации Продовольственной программы ООН и помогает странам Африки. Украина возобновила морской аграрный экспорт, что позволяет экспортировать украинскую аграрную продукцию странам уже на трех континентах.

"Работаем над тем, чтобы открыть для наших производителей рынки Латинской Америки, других важных частей мира", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 1 августа из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно.

Экспорт украинского продовольствия из порта Одессы не производился с начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. А уже утром 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту.

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