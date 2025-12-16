Зеленский поддержал идею рождественского перемирия: в Кремле ответили

Владимир Путин и Дмитрий Песков. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация дерзко отвергает идею рождественского перемирия, которую предложил канцлер Германии Фридрих Мерц во время переговоров в Берлине. Украина поддержала это предложение.

Позицию Кремля озвучил представитель российского диктатора Дмитрий Песков.

Пресссекретарь «фюрера» цинично заявляет, мол, такое перемирие Украина может использовать как «отдых и подготовиться к продолжению боевых действий». Вместо этого Москва, выразился Песков, вроде бы «намерена остановить войну и достичь своих целей».

Реклама

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — лживо заявил представитель Кремля.

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как говорит президент США Дональд Трамп, выходят ли Россия и Украина на сделку или нет. Позиция РФ в этом вопросе, подчеркнул Песков, «хорошо известна, последовательна, прозрачна и понятна».

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о том, что возможно, РФ «имеет остатки человечности, возможно, и может оставить людей в покое на несколько дней, хотя бы в течение Рождества». По его словам, такое рождественское перемирие может стать "началом конструктивных, трезвых переговоров".

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею , которую предложил Мерц. Он подчеркнул, что Киев готов поддерживать любые форматы прекращения огня. В частности, и энергетическое перемирие.

Реклама

Заметим, что ранее в Кремле отвергли и «новогоднее перемирие» на фронте. В начале декабря Песков заявил, что сейчас идет совсем другой процесс». Однако, какой именно «иной процесс» подразумевается, он не сообщил.