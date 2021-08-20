Зеленский поддержал новый челлендж и отжался 30 раз в вышиванке: видео

Глава государства принял эстафету от Вадима Данильченко.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал новый челлендж # здороваукраїна30 и передал эстафету Национальному олимпийскому комитету и Сергею Бубке.
"Всем привет! Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж # здороваукраина30 и передаю его Национальному олимпийскому комитету", — написал он на странице в соцсети и опубликовал видео.
Так, для участия в новом челлендже необходимо надеть вышиванку, выполнить 30 раз любимое физическое упражнение и отметить человека, которому передаешь эстафету.
Все условия президент выполнил. На кадрах видео Владимир Зеленский в льняной вышиванке с черной вышивкой, черных джинсовых шортах, белых носках и белых кроссовках 30 раз отжался на брусьях.
"Итак, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету!", — говорится в заметке Зеленского.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинской сборной.
- А в 2019-м опубликовал поздравления с Днем Конституции, а также запустил очередной флешмоб под названием # мояулюбленастаття.