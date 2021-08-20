Зеленский поддержал новый челлендж и отжался 30 раз в вышиванке: видео

Глава государства принял эстафету от Вадима Данильченко.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал новый челлендж # здороваукраїна30 и передал эстафету Национальному олимпийскому комитету и Сергею Бубке.

"Всем привет! Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж # здороваукраина30 и передаю его Национальному олимпийскому комитету", — написал он на странице в соцсети и опубликовал видео.

Так, для участия в новом челлендже необходимо надеть вышиванку, выполнить 30 раз любимое физическое упражнение и отметить человека, которому передаешь эстафету.

Все условия президент выполнил. На кадрах видео Владимир Зеленский в льняной вышиванке с черной вышивкой, черных джинсовых шортах, белых носках и белых кроссовках 30 раз отжался на брусьях.

"Итак, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету!", — говорится в заметке Зеленского.

Напомним:

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