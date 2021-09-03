Зеленский поддерживает двойное гражданство, но сейчас это "сложный вопрос"

Зеленский поддерживает двойное гражданство, но сейчас это "сложный вопрос"

Двойное гражданство в мирное время не было бы проблемой, добавил он, отметив, что украинская диаспора широко представлена во всем мире, и это ее объединяло бы.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами Родины, хотя сейчас это "сложный вопрос".

Об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов и преподавателей в Стэнфордском университете в американском штате Калифорния, пишет Укринформ.

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"Да, я за двойное гражданство, — сказал он. — Чтобы можно было получить украинское гражданство не теряя американское", — отметил он.

По его словам, парламент изучает этот вопрос.

Двойное гражданство в мирное время не было бы проблемой, добавил он, отметив, что украинская диаспора широко представлена во всем мире, и это ее объединяло бы.

Но это "сложный вопрос", в частности из-за временной оккупации Крымского полуострова, где Россия выдает российские паспорта уже на протяжении двадцати лет, а также выдала гражданам Украины около 600 тысяч паспортов в ОРДЛО, заметил Зеленский.

Он также добавил, что отдельные граждане получают паспорта других государств "не с очень хорошими намерениями».

"Здесь нужен индивидуальный подход, адаптированный для конкретных групп, конкретных стран в конкретных сообществах", — убежден президент. Сейчас он находится в США с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Накануне, 1 сентября, в Белом доме состоялась их встреча. 2 сентября глава государства находится в Калифорнии.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

Напомним:

В США президент Владимир Зеленский встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком, рассказал об украинском IТ-проєкті "Дія-сити", а також расспросил о переписи населения, которую Apple успешно реализовала в США. Эта встреча была закрытой. Кроме того, Зеленский пообщался со студентами и преподавателями Стэнфордского университета.

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