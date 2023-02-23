Зеленский поделился, думал ли он, что война будет продолжаться еще год после начала вторжения

Президент Владимир Зеленский признался, что не думал о том, что война в Украине все еще будет продолжаться через год после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом глава государства рассказал в интервью BBC.

"Думал ли я, что будет продолжаться война через год после начала полномасштабного вторжения? Честно говоря, нет. Честно говоря, не думал, об этом не было ни одной мысли, потому что мы жили одними сутками", — объяснил Зеленский.

Он добавил, что было ощущение, что страна проснулась на следующий день – и это уже неплохо.

"Завтра мы добываем в борьбе еще новый какой-то клочок нашей земли — и это уже результат. Поэтому не было ощущения того, сколько будет продолжаться война", — поделился президент.

Он отметил, что на сегодня, когда уже деоккупирована значительная часть Украины, уже больше уверенность в том, "что у нас будет положительный, победный результат".

Напомним, накануне украинская разведка предупредила, что к годовщине полномасштабного вторжения Россия может прибегнуть к чему угодно, чтобы напомнить, каким было начало войны, 24 февраля. Однако Украина готова к любому развитию событий.

Накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть все шансы для окончания войны летом 2023 года с возвращением всех территорий и выходом на границы 1991 года.

В то же время глава разведки не исключил, что выход на границы 1991 года может не означать окончание войны и предположил сценарий Израиля. В этом случае Украине придется постоянно обороняться.

Завтра – была война: что происходило за кулисами власти в последние часы перед вторжением

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