Зеленский подколол Путина, отвечая на вопрос о давлении: "Уже годы не те"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, как справляется с психологическим давлением во время войны, и посоветовал думать об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом украинский лидер заявил в ходе общения с ирландскими студентами 18 ноября.

Так, Зеленский сказал, что за сотни лет украинцам пришлось пережить много вызовов и сейчас идет борьба за независимость.

"Для меня это не давление. Я спокойный человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают. Бывают разные моменты, скажу вам откровенно", – признался президент.

"Мы [украинцы] пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет. И мы боремся за независимость. Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справиться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те", – отметил Зеленский.

Напомним, недавно издание The Sun сообщило, что Путин борется с раком поджелудочной железы и болезнью Паркинсона, поэтому его состояние постоянно вынуждены поддерживать с помощью тяжелых стероидов и обезболивающих инъекций.

О существенных проблемах со здоровьем у Путина заявлял и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он даже предположил, что российский диктатор уже может быть мертв.

Буданов также информировал, что у Путина есть по меньшей мере три двойника.

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