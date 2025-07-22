Зеленский подписал скандальный закон о НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12414, поправки к которому передают генпрокурору полномочия руководить Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Об этом говорится на сайте парламента.

Стоит отметить, что статус документа на сайте Верховной Рады менялся несколько раз. Сначала отмечалось, что закон подписан президентом. Впоследствии эта запись исчезла, а на странице появился предыдущий статус — «направлено на подпись президенту Украины».

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По состоянию на 23:24 22 июля статус снова обновлен — документ обозначен как подписанный главой государства.

Что известно о законе

Напомним, 22 июля, Верховная Рада Украины приняла скандальный закон №12414 во втором чтении, который вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования определенных уголовных правонарушений во время военного положения.

Основной сутью поправок стало значительное изменение подчиненности и уменьшение независимости двух антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

Сразу после голосования законопроект подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, далее документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Нардеп Ярослав Железняк объяснил, какие изменения предусматривает скандальный закон о НАБУ и САП. По его словам, руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генпрокурор, а не руководитель САП.

Генеральный прокурор:

будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ,

получает доступ ко всем делам НАБУ и может передавать их другим прокурорам или правоохранительным органам,

предоставляет НАБУ обязательные письменные указания,

может самостоятельно закрывать расследования и подписывать подозрения топ-чиновникам,

будет согласовывать все соглашения о признании виновности, которые будут заключаться по делам НАБУ.

В частности, руководитель САП теряет право формировать прокурорские группы — эти полномочия переходят генпрокурору.

Среди прочих изменений:

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убирается норма о запрете забирать у НАБУ производства,

если НАБУ не будет выполнять указания генпрокурора, это имеет прямое следствие — забирать производства у НАБУ,

убирается право прокуроров САП забирать у других органов производства, которые подследственные НАБУ,

директор НАБУ сможет истребовать дела у других органов только по согласованию генпрокурора (сейчас — руководителя САП),

разрешается на период военного положения назначать прокуроров без конкурса, а также повышать действующих прокуроров без конкурса.

Против принятия закона №12414 выступили ряд общественных организаций, журналистов, юристов и международных деятелей. Они предупредили, что документ несет угрозу евроинтеграции Украины.

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект является прямой угрозой независимости НАБУ и САП, а также «откатом» в борьбе с коррупцией. Правозащитники призвали президента Зеленского ветировать документ.

НАБУ и САП публично обратились к главе государства с просьбой не подписывать закон. По их словам, изменения переводят «две независимые институции — НАБУ и САП — фактически полностью переводятся в зависимый режим».

Президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Кита Келлога, предупредила, что закон о НАБУ и САП «дает сильный аргумент для плохих актеров».

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Европейский Союз также выразил обеспокоенность недавними событиями, которые происходят в Украине вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС.

В то же время 22 июля в центре Киева состоялся митинг против скандального закона. На акцию собрались сотни людей. Подобные протестные мероприятия прошли во Львове, Одессе, Днепре и других городах. Участники требовали сохранить независимость НАБУ и САП.