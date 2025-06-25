Зеленский подписал соглашение о создании Спецтрибунала против России

Украина и Совет Европы подписали соглашение о Специальном трибунале по преступлению агрессии РФ / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня подписали соглашение о создании Спецтрибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает Совет Европы.

Украинский президент назвал создание трибунала российских преступлений агрессии против Украины очень важным шагом.

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«Это очень важный шаг. Сегодня мы начинаем процесс создания трибунала российских преступлений агрессии против Украины. Каждый военный преступник должен знать, будет ли справедливость, и это включает Россию», — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас усиливается юридическая война очень серьезным способом.

«Все еще долгий путь, который нужно пройти политически. Мы уже сделали большой прогресс, и я благодарен Комитету министров. Благодарен Совету Европы и каждому, кто показал лидерство. Справедливость требует времени, но она должна состояться», — сказал он.

Зеленский также выразил уверенность, что соглашение о Спецтрибунале дает реальные шансы осудить преступления агрессии.

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«У других институтов, даже международных, нет инструментов, чтобы это сделать. И нам нужно показать ясно, что агрессия будет наказана. И мы вместе должны это сделать по всей Европе. Слава Украине!» — сказал президент.

Между тем, в Офисе Совета Европы в Украине отметили, что Международный уголовный суд, уже рассматривающий преступления РФ в Украине, имеет юрисдикцию расследовать как военные, так и преступления против человечности и геноцид в Украине. Однако у суда нет всех полномочий для преследования за преступление агрессии. Это преступление касается решения применить вооруженную силу против другого государства, являющегося нарушением Устава ООН. Спецтрибунал должен это исправить, ведь наделен мандатом по преследованию чиновников за преступление агрессии против Украины. Он будет работать в Гааге.

Напомним, еще 9 мая во Львове главы МИД коалиции по созданию Спецтрибунала за преступления против Украины предоставили политическое одобрение для его создания. Тогда к министрам также обращался президент Украины Владимир Зеленский.

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