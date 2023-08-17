Зеленский подписал важный закон для вступления Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал важный закон, который приблизит Украину к вступлению в Европейский союз.

Об этом он сказал 17 августа во время обращения к украинцам.

Президент подчеркнул, что подписал закон о честном отборе судей Конституционного суда. Именно это должно приблизить наше государство к вступлению в ЕС.

"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз", — сообщил Зеленский.

"Строим арсенал свободного мира вместе": Зеленский анонсировал важные новости

Напомним, Зеленский анонсировал изменения в работе ТЦК и СП после увольнения всех областных военкомов.

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