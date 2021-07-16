Зеленский подписал закон, который предусматривает лишение свободы за ложь в декларации

Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и неподача декларации.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления "№ 1531-IX, принятый Верховной Радой Украины 29 июня 2021 года", — говорится в сообщении.

Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации.

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В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанных с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.

Отныне признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (по действующей редакции — до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции — от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тыс. (по действующей редакции — более 4 тыс.) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. (по действующей редакции — от 3 тыс. до 5 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

За умышленную неподачу субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред; или если примирилось с потерпевшим.

Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом; или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

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