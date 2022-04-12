Зеленский подписал закон о 100% гарантировании банковских вкладов

Через 3 месяца после окончания военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится до 600 тыс. грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантировании государством на депозиты населения в банках во время войны. Затем сумма возмещения составит 600 тыс. грн.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Данило Гетманцев.

Согласно закону №5542-1, через 3 месяца после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится от действующей нормы в 200 тыс. грн до 600 тыс грн.

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"Законом предусматривается решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тыс. грн", – говорится в сообщении нардепа.

"Кроме того, закон предусматривает, что АО "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня вступления в силу, а также вводит 100% гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выводе банка из рынка в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", – пояснил Гетманцев.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Это не касается положений о сумме возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тыс. грн. Эти положения вступят в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, 1 апреля Верховная Рада в целом проголосовала за законопроект о стопроцентном гарантировании вкладов во всех банках во время войны.

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