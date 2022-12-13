Зеленский подписал закон о ликвидации скандального Окружного админсуда: "Эта история завершилась"

Вероятно, именно через этот суд Россия хотела восстановить на посту президента Януковича.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря подписал указ о ликвидации скандального Окружного административного суда Киева.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Согласно данным о законе, которым сегодня Рада ликвидировала скандальный суд, Владимир Зеленский сразу после принятия закона Парламентом подписал указ о ликвидации ОАСК.

"Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны", — сказал президент, обращаясь к украинцам 13 декабря.

Скандальный окружной административный суд г. Киева: что известно

13 декабря Верховная Рада ликвидировала одиозный Окружной административный суд Киева. Этот орган неоднократно отличался скандальными решениями.

По данным журналистов "Схем", именно через ОАСК после оккупации Украины Россия планировала восстановить на посту "президента Украины" государственного предателя Виктора Януковича. Беглец накануне полномасштабного вторжения России на территорию Украины подал иск в ОАСК о незаконности отстранения его от поста президента 2014 года. Заседание планировалось провести 16 февраля.

Главе ОАСК Павлу Вовку НАБУ объявило о подозрении в принятии заказных решений. Госдепартамент США 9 декабря 2022 г. ввел санкций против Павла Вовка из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы.

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