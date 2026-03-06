Зеленский подписал закон о минуте молчания: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4783-IX об общенациональной минуте молчания в 9:00 для чествования жертв войны. Основная суть закона заключается в систематизации и закреплении на государственном уровне ритуалов чествования памяти.

Об этом сообщили на официальном портале Верховной Рады.

Закон о минуте молчания — подробности

Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно чествования памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации». Документ усиливает государственную политику памяти и вводит новые инструменты для чествования граждан, погибших из-за войны.

Принятые изменения направлены на создание единого общенационального пространства памяти, в котором государство и общество ежедневно будут отдавать дань уважения людям, которые погибли, защищая Украину, или стали жертвами российской агрессии.

Закон также уточняет порядок проведения общенациональных мемориальных мероприятий и использования систем оповещения. Фактически он закрепляет на государственном уровне ежедневный ритуал памяти как символ общей благодарности и уважения к погибшим.

Основные положения закона о минуте молчания

Ежедневная общенациональная минута молчания

На законодательном уровне установлена ежедневная минута молчания в 9:00. В это время будут чтить память:

военнослужащих;

добровольцев;

медицинских работников;

спасателей;

журналистов;

волонтеров;

гражданских, погибших в результате российской агрессии.

О начале и завершении минуты молчания будут информировать местные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Чествование жертв Голодомора

Закон также закрепляет традиционные мемориальные практики:

ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания;

одновременно будет проходить всеукраинская акция «Зажги свечу».

Органы местного самоуправления будут способствовать проведению этих мероприятий и информированию граждан.

Использование систем оповещения

Объявление общенациональной минуты молчания и начала акции «Зажги свечу» будет осуществляться через медиа независимо от формы собственности, а также через системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Порядок их использования будет определять правительство.

Роль государственных институтов

Рекомендации по организации и проведению общенациональной минуты молчания и акции «Зажги свечу» будет разрабатывать и утверждать Украинский институт национальной памяти.

Закон вступит в силу со дня, следующего после его официального обнародования.

Напомним, 11 февраля Верховная Рада 260 голосами официально установила ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00. Закон позволяет громадам использовать систему оповещения для ее объявления; подтверждает проведение минуты молчания и акции «Зажги свечу» ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 в честь жертв Голодомора.