Зеленский подписал закон о минуте молчания: что изменится
Ежедневная минута молчания в Украине теперь закреплена на юридическом уровне и получила четкий регламент проведения.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4783-IX об общенациональной минуте молчания в 9:00 для чествования жертв войны. Основная суть закона заключается в систематизации и закреплении на государственном уровне ритуалов чествования памяти.
Об этом сообщили на официальном портале Верховной Рады.
Закон о минуте молчания — подробности
Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно чествования памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации». Документ усиливает государственную политику памяти и вводит новые инструменты для чествования граждан, погибших из-за войны.
Принятые изменения направлены на создание единого общенационального пространства памяти, в котором государство и общество ежедневно будут отдавать дань уважения людям, которые погибли, защищая Украину, или стали жертвами российской агрессии.
Закон также уточняет порядок проведения общенациональных мемориальных мероприятий и использования систем оповещения. Фактически он закрепляет на государственном уровне ежедневный ритуал памяти как символ общей благодарности и уважения к погибшим.
Основные положения закона о минуте молчания
Ежедневная общенациональная минута молчания
На законодательном уровне установлена ежедневная минута молчания в 9:00. В это время будут чтить память:
военнослужащих;
добровольцев;
медицинских работников;
спасателей;
журналистов;
волонтеров;
гражданских, погибших в результате российской агрессии.
О начале и завершении минуты молчания будут информировать местные органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Чествование жертв Голодомора
Закон также закрепляет традиционные мемориальные практики:
ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания;
одновременно будет проходить всеукраинская акция «Зажги свечу».
Органы местного самоуправления будут способствовать проведению этих мероприятий и информированию граждан.
Использование систем оповещения
Объявление общенациональной минуты молчания и начала акции «Зажги свечу» будет осуществляться через медиа независимо от формы собственности, а также через системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.
Порядок их использования будет определять правительство.
Роль государственных институтов
Рекомендации по организации и проведению общенациональной минуты молчания и акции «Зажги свечу» будет разрабатывать и утверждать Украинский институт национальной памяти.
Закон вступит в силу со дня, следующего после его официального обнародования.
Напомним, 11 февраля Верховная Рада 260 голосами официально установила ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00. Закон позволяет громадам использовать систему оповещения для ее объявления; подтверждает проведение минуты молчания и акции «Зажги свечу» ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 в честь жертв Голодомора.