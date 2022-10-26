Зеленский подписал закон о национализации системных банков во время военного положения

Этот закон позволяет национализировать системно важные банки за 1 грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 26 октября закон №8069 об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения. Этот закон позволяет национализировать системно важные банки за 1 грн.

Об этом свидетельствуют данные карты закона на сайте парламента.

Согласно закону, Министерство финансов будет иметь право по предложению Нацбанка участвовать в выводе с рынка системно важных банков из-за оснований, обусловленных войной России против Украины.

Также читайте Всемирный банк выделил Украине дополнительные 500 млн долларов: на что пойдут деньги

Продажа банка не зависит от фактического размера его регулятивного капитала.

Процедура национализации такого банка предполагает отнесение его Нацбанком к категории неплатежеспособных. При таком сценарии банк не будет нуждаться в докапитализации со стороны государства. Кроме того, Фонд гарантирования вкладов не изменит размер уставного капитала банка, не будет проводить деноминацию акций или обмен денежных обязательств на акции допэмиссии.

Отметим, что на сегодняшний день в системно важные банки Украины входят: "А-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "ОТП Банк", "Ощадбанк", АБ "Пивденный", "ПриватБанк", "ПУМБ", "Райффайзен Банк", "ТАСкомбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", "Универсал Банк".

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский созвал 26 октября СНБО и ввел в его состав нового главу НБУ Андрея Пышного.

Интервью с Денисом Шмыгалем: атаки на энергосистему, шантаж с Каховской ГЭС, что будет после войны

Читайте также: