Зеленский подписал закон о повышении акциза на горючее: как изменятся цены

Закон должен вступить в действие уже 2 или 3 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов на горючее.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Народный избранник указал, что закон о повышении акцизов на горючее вступает в силу с 1 сентября, несмотря на то, что Зеленский подписал его 2 сентября.

Документ должен вступить в силу после его публикации в официальном издании. По словам Железняка, это может произойти 2 или 3 сентября.

Заметим, согласно закону, минимальные ставки акцизного налога составляют:

бензин – 359 евро за 1000 л,

дизельное топливо – 330 евро за 1000 л,

сжиженный газ – 125 евро за 1000 кг (ориентировочно 68 евро за 1000 л).

Напомним, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что после повышения акцизов на горючее рост его стоимости будет почти незаметным. Существенно подорожать может только автогаз.

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