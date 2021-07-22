Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар: детали

Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар: детали

Принятие закона актуален, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины" О защите прав потребителей "по гарантии в электронном виде" № 1603-IX, который парламент принял 1 июля.

Об этом информирует сайт главы государства.

Законом вводится возможность получения потребителем эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном вебсайте производителя. Речь идет о паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним.

Принятие закона актуален, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам.

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Таким образом осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Имплементация положений закона также упрощает условия ведения бизнеса.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, что ранее президент подписал закон о коренных народах Украины.

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